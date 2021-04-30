周日（5月2日）沙田賽事第十一場三班1400米，苗禮德旗下四歲愛爾蘭自購馬「常拼常勇」在港初出，馬主是十分資深的梁麟。

苗禮德表示，梁麟先生養馬多年，「常拼常勝」（已退役）在港累積四捷，可能是他養過質素最好的馬。

苗禮德話「常拼常勝」質素雖非好超班，但勝在每次出賽都交出本身水準，表現忠心準繩。

「常拼常勝」退役後，梁麟有生力軍「常拼常勇」來港接捧，同樣交由苗禮德訓練。

這匹四歲愛爾蘭自購馬，在當地四戰兩冠一亞一季，演出極準。

「常拼常勇」在港先後三度試閘，做足準備工夫而戰。

此駒周日在港首度登場，苗禮德希望牠能與同主馬「常拼常勝」般，忠心肯跑，為梁氏一家人帶來勝利喜悅。

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