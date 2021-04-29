周日（5月2日）沙田有11場草地日賽跑，其中第二場舉行第四班1000米直路賽。

翻查近五場四班同程，全由初出新馬勝出，當中包括「龍寶寶」（蔡廐）、「大紅蜂」（方廐）、「攻頂」（賀廐）、「怡心聲」（姚廐）、「知道再勝」（沈廐）等駒，且不少頭馬落飛得手。

星期日第二場又有兩駒服役初次上陣，值得優先考慮。

其中「嘉應精神」來自大衛希斯馬房，希廐今季已有「輗多福」於四班同程一出即勝。

「嘉應精神」本身出自19年澳洲神奇百萬國家拍賣會，成交價12萬澳元（約72萬港元），於當地亦由希斯訓練。

此駒曾在溫東格試800米閘跑第四，不敵頭馬「創福威」（希廐）；父親「動畫英雄」出自「拿高」，當年由賴恩訓練，三勝1000及1100米，包括二級賽1000米史利士錦標。

「嘉應精神」在港試過七次閘兩度勝出，已做足工夫而來，一出即要留意。

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