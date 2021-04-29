剛周三（28日）的第六場三班1200米賽事，時廐「勇趣」臨場獨贏着啡燈，以7.2倍開跑，最終在班德禮胯下跑第五，賽後騎者遭競賽小組查詢跑法。

班德禮解釋，事緣在四百米處，「勇趣」未有選擇走出外叠，讓在其後的「飛霸龍」有機會繞過牠上前，「勇趣」走內叠後卻受困而未能望空，最終落敗而回。

小組直指班德禮的做法錯誤，結果騎者遭到告誡，指只要情況許可，他應以能讓座騎望空及不受干擾的方式策騎。

事後霍利時對班德禮的發揮也有點微言，直指騎者無因此受到重罰已算好彩。

當然，班德禮在港策騎日子尚淺，發揮有所不足可以理解，希望他稍後的表現有所改進。

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