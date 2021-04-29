近年一提起香港賽馬，馬迷自然想到莫雷拉與蔡約翰，他們被譽為神級組合。

時移世易，何澤堯與呂健威憑藉超級賽駒「金鎗六十」這匹超級賽駒，已成為一對國際知名騎練。

這個本地組合在剛周日（25日）勝出冠軍一哩賽後，季內增至合作有22Win。

此數字同屬他倆各自今季暫時頭馬的接近一半，從中可見他們之間的相互重要性。

星期日（5月2日）又跑田草日馬，呂健威把何澤堯視作半個馬房主帥，安排後者為旗下幾乎全部賽駒壓陣，實行攜手乘勝追擊。

呂廐全日出五駒，其中四駒配何澤堯，包括「得力寶駒」、「森林烈火」、「招財勝駒」及「鼓浪陽光」。

當中，「招財勝駒」及「鼓浪陽光」均屬王牌馬，而且都是未出頭的自購新馬，幕後鬥志一定無問題。

列陣第二場四班1000米直路的「鼓浪陽光」，上賽排1檔在C跑道角逐同程配田泰安，獨贏冷到124倍，不為馬迷所關注。

「鼓浪陽光」當時沿途於不利路程競跑，最終跑到一席位置，錄得服役首次上名。

該役頭馬是公認實力超班的「龍寶寶」，「鼓浪陽光」當時輸兩個多馬位，水準可見不差。

幕後料已瞄準目標，須知「鼓浪陽光」今仗跑的仍是直路賽，騎師現於全球最佳騎師榜並列第一位的何澤堯，他有機會再為頭號戰友呂健威建功。

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