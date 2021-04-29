韋達第二季做練馬師，本來勢頭大好，早前有機會連勝短途錦標及打吡大賽，無奈旗下「當家猴王」及「將王」分別飲恨而回。

當中，「將王」敗走打吡後，出現右前腿不良於行，最終棄戰女皇盃。

這匹盛傳身價過千萬港元名駒，如今養好身子重新操好狀態，在周日（5月2日）田草第七場出師皇太后盃，力爭勝回一場三級賽補數。

「將王」角逐本屆四歲馬系列，表現循序漸進，其中包括近兩仗分別在香港經典盃及打吡入Q，僅負頭馬短距離，本身已站於取勝邊緣。

此駒日前曾試泥閘提升狀態，加程出戰2400米更利追趕，幕後仍信任田泰安，他今場必定全力以赴爭奪錦標。

第九場「全才」成為韋廐近期代表作，本身近四戰一半獲勝，贏馬途程包括谷中2200米及田草1800米。

此駒難得兩捷後仍可跑三班賽，這次上陣原要負133頂磅，韋達找來徒弟周俊樂壓陣，變成負126磅跑田草1800米，形勢十分有利，可期再下一城。

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