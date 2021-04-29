賀賢近月不斷有馬流失，數目達雙位數，為了穩定軍心，旗下馬近期肯定鬥志十足。

周日（5月2日）沙田賽事，賀廐共有六駒列陣，當中一對王牌馬第四場「勁加加」及第六場「虹鴻」，均由潘頓執韁角逐四班賽，有力替馬房贏馬振聲威。

翻查紀錄，賀賢與潘頓今季於田草三班以下賽事合作八駒，獲兩勝三位一殿兩第五，換言之統統有獎金。

今戰兩匹四班賽合作馬「勁加加」及「虹鴻」，皆可作為捧場對象。

「勁加加」前仗跑田草1200米只以短馬頭不敵其後再贏之「怡心聲」做阿二，可見本身跑此程頗具威力。

上仗轉跑谷草1200米，排11檔被迫拖後，直路在內疊較遲望空只近而無威脅。

今場回師前仗上名路程，可望回復理想表現。

另外，「虹鴻」前仗初跑1400米即首度上名跑第二，上仗改由潘頓接手，亦只不敵大熟當打之「紅旺」。

如今打王牌再跑同程，決心收復前失。

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