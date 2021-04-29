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前香港騎師獲邀策騎後備補出馬 李寶利偕二級賽冠軍 爭奪肯塔基打吡

35分鐘前
李寶利夥拍Brooklyn Strong參戰肯塔基打吡（互聯網）

意大利籍騎師、曾在香港出賽的李寶利早前夥拍Rock The World勝出聖雅尼塔打吡，不過隨後練馬師薛拿（John Sadler）決定，此駒角逐周末（5月1日）舉行的肯塔基打吡，將改配羅沙理奧。

不過日前肯塔基打吡正選馬Caddo River退出比賽，由Brooklyn Strong後備補上，後駒練馬師Daniel Velazquez找來李寶利執韁。

Brooklyn Strong造就李寶利重新獲得參加這項盛事的機會，騎者將首次參戰肯塔基打吡。

Brooklyn Strong服役生涯五戰三冠一季，去年12月在雅佳特馬場勇奪二級賽Remsen S，且看能否在肯塔基打吡交出亮眼表現。

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