意大利籍騎師、曾在香港出賽的李寶利早前夥拍Rock The World勝出聖雅尼塔打吡，不過隨後練馬師薛拿（John Sadler）決定，此駒角逐周末（5月1日）舉行的肯塔基打吡，將改配羅沙理奧。

不過日前肯塔基打吡正選馬Caddo River退出比賽，由Brooklyn Strong後備補上，後駒練馬師Daniel Velazquez找來李寶利執韁。

Brooklyn Strong造就李寶利重新獲得參加這項盛事的機會，騎者將首次參戰肯塔基打吡。

Brooklyn Strong服役生涯五戰三冠一季，去年12月在雅佳特馬場勇奪二級賽Remsen S，且看能否在肯塔基打吡交出亮眼表現。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199