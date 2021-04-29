莫雷拉近日手風一般，經歷早前兩連敗之低潮後，剛周日（25日）憑「喜駿駒」及「速遞奇兵」起孖。

至於剛周三（28日）谷草夜賽，莫雷拉亦只勝出「喜蓮慧星」。

周日（5月2日）沙田跑草地日馬，莫雷拉出足11場，並於兩場直路賽分策「有主意」（第一場、10檔）及「帆哥兒」（第二場、12檔），均抽到外檔起步。

至於其餘九場轉彎途程賽事，莫雷拉排位運可謂一般。

當中，最靚檔的是第五場「超速」（1檔），此駒上次在雷神胯下屈居亞軍，今仗大有機會補中重響勝鼓。

第七場「勇戰神駒」（3檔）及第十一場「一舖縱橫」（4檔）排檔不俗。

反觀第六場「果然友」（9檔）、第八場「青心星」（11檔）及第九場「路路醒」（10檔）均抽外檔。

上述三駒均為雷神基本座騎，鞍上人非常了解馬匹性能，且看如何克服不利形勢。

莫雷拉周日田戰座騎排位

場次 馬匹 檔

一 有主意 10

二 帆哥兒 12

三 賞心星 14

四 聲勢 5

五 超速 1

六 果然友 9

七 勇戰神駒 3

八 青心星 11

九 路路醒 10

十 至尊高陞 6

十一 一舖縱橫 4

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