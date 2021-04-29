剛周三（28日）九場谷草賽事後，馬會今日（29日）隨即公佈現役馬最新評分。

全晚加分最多是尾場徐雨石馬房「和氣生財」，此駒負133磅輕取亞軍「辣臣」1.75馬位。

評磅員賽後加其八分，現評85分，下仗將初上第二班角逐。

至於同晚八匹頭馬，評分加幅為五至七分不等。

其中，首度降落第五班作賽即開齋的「威威高星」，事後被加五分，現評43分，因此這匹賀廐馬需要回師第四班。

方嘉柏旗下「一拍即合」在陳嘉熙胯下打開今季勝門，賽後被加五分，本身下仗將首次以二班馬身份出賽。

4.28谷草夜賽各場頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

赤馬雄風 36（＋6）

齊齊友福 66（＋7）

大有心得 55（＋6）

威威高星 43（＋5）

俏芳華 54（＋6）

一拍即合 82（＋5）

喜駿之星 53（＋5）

喜蓮慧星 76（＋5）

和氣生財 85（＋8）

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