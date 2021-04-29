和氣生財季內已兩度勝出谷草1000米
剛周三（28日）九場谷草賽事後，馬會今日（29日）隨即公佈現役馬最新評分。
全晚加分最多是尾場徐雨石馬房「和氣生財」，此駒負133磅輕取亞軍「辣臣」1.75馬位。
評磅員賽後加其八分，現評85分，下仗將初上第二班角逐。
至於同晚八匹頭馬，評分加幅為五至七分不等。
其中，首度降落第五班作賽即開齋的「威威高星」，事後被加五分，現評43分，因此這匹賀廐馬需要回師第四班。
方嘉柏旗下「一拍即合」在陳嘉熙胯下打開今季勝門，賽後被加五分，本身下仗將首次以二班馬身份出賽。
4.28谷草夜賽各場頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
赤馬雄風 36（＋6）
齊齊友福 66（＋7）
大有心得 55（＋6）
威威高星 43（＋5）
俏芳華 54（＋6）
一拍即合 82（＋5）
喜駿之星 53（＋5）
喜蓮慧星 76（＋5）
和氣生財 85（＋8）
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