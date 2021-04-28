蔡約翰馬房新星「速遞奇兵」在剛周日（25日）沙田日馬，縱使面臨初升第二班作戰的難度，但仍然在莫雷拉胯下以晨操姿態輕取對手，被指有潛質成為新一代短途馬王。

「速遞奇兵」出自兩屆唐加士打一哩賽冠軍「聖靈瀑布」，在港同父馬數量不多。

不過在今期（5月2日）田草日馬則有三駒上陣，計為角逐四班1400米的「勝靈之駒」、「新威煌」及出戰四班1200米的「招財勝駒」。

其中，與「速遞奇兵」相同為棕色毛的「勝靈之駒」（姚本輝馬房），本身兩次角逐田草1200米皆落第而回，不過兩次分別因全程走大外疊蝕位及出閘笨拙而敗，並不能完全反映馬匹實力。

今戰「勝靈之駒」改跑1400米，本身外祖父為中距離好手「沙彪」，因此長力不成疑問。

另外，「新威煌」今戰重返兩戰不勝有位的田草1400米，且看這對「聖靈瀑布」子嗣能否攜手跑入三甲。

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