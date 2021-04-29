冠軍賽馬日在剛周日（25日）順利完成，周日（5月2日）將跑另一項盃賽，此乃第七場2400米三級賽皇太后紀念盃。

沈集成在這場大長途賽事兵分兩路，「樂益善」及「勇猛神駒」分別配巴度及潘明輝上陣。

「樂益善」今季已迅速取得三捷，周日越級挑戰2400米大長途國際三級賽，依然值得重視。

沈集成受訪時說：「『樂益善』在港服役不久已勝出三場頭馬，表現令我們十分滿意。」

「此駒曾勝谷草2200米賽事，長途實力雄厚，因此2400米皇太后紀念盃，是適合牠發揮的賽事。」

「當然今場對手相當強勁，例如應屆打吡亞季軍『將王』及『勇戰神駒』都同場列陣。」

「不過，「樂益善」只負113磅輕飄飄，跑長途相當有利。」

「比較可惜的是潘頓造不到磅未能效力，然而巴度是一位很稱職的騎師，希望此駒由他發揮，同樣可以交出好成績。」

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