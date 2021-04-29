星期日（5月2日）是5月份首次跑馬，設有11場沙田草地日賽。

下周三（5月5日）將跑月內首次夜馬，屆時谷中仍設九場賽事，選用全闊A跑道，頭場定於傍晚6時45分開跑。

當晚賽事其中兩項特別彩池都有多寶累積，包括三T有5,637,882元及六環彩六寶獎有3,363,727元。

騎師方面，巫顯東下周三起停賽兩天，可於5月12日谷中夜馬復出。

馬會已於今午（29日）公佈下周三谷戰馬匹報名，滿額場次佔大多數，當中包含三場四班1200米。

徐雨石馬房昨晚（28日）完成夜賽七連勝，如今以五駒報戰下周三夜馬全做正選，整體兵力不差，有望創造八連勝。

其中，「電訊巴打」贏完再戰谷A三班一哩，連捷機會不小。

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