澳洲名牌倉主大衛希斯今季重臨香港練馬，季初成績一般，惟於4月份大爆發，並一手打造出麾下三歲不敗新星「佳運財」。

希斯在此駒上仗完成三出三捷後，更指出若然在澳洲訓練此駒，會是他的大賽籌碼，目標將是彼邦堅尼大賽一級賽。

史卓豐於上賽留放出色，教導「佳運財」留力衝刺，收到教馬功效。

此駒目前在港服役，只得三歲，希斯表示不會過早用盡，將讓牠多跑一、兩場，然後歇暑留待下季再用。

「佳運財」未來目標是明年四歲馬系列，以其上仗贏馬的姿態來看，本身仍有很大進步空間，周日（5月2日）於田草尾場匆出有力再捷。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199