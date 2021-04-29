疫情之下，澳洲雖馬照跑，但卻不斷變招，以應對實際情況。

澳洲維省賽馬會日前對外公布，在新一屆春季嘉年華將就馬匹檢疫及健康狀況，實行一系列嚴厲監管措施。

該會最新規定墨爾本盃只許24匹外來賽駒參戰，較三年前高峯期減少近半。

此情況亦與近年墨爾本盃持續有馬匹跑斷腳被人道毀滅有關。

除慣常檢查程序外，有關方面最新將為馬匹腳部進行掃描檢驗，如發現曾經骨裂或接受相關手術，牠們將被拒絕前往澳洲出賽。

至於通過檢測的合資格馬匹，入境後要再接受詳細體檢，然後始獲安排進入隔離營進行檢疫。

外來馬匹跑墨爾本盃前，只獲給予一次出賽熱身機會，而且在賽前一日，必須通過賽會獸醫詳細檢查才可上陣。

此外，今屆墨爾本盃及考菲爾德盃截止報名日期，一概提前至8月3日星期二，以利於整個賽事流程。

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