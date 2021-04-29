周日（5月2日）沙田跑11場草地日賽，葉楚航旗下四歲紐國自購新馬「蒜頭本色」將戰第六場第四班1400米。

此駒馬主之一是人稱三哥的張永炎，他同時是「蒜頭爺爺」（已退役）的馬主。

張永炎在4月尾生日，他與葉楚航交情深厚，後者部署「蒜頭本色」周日在沙田上陣，自然希望可為前者贏馬慶生。

睇番「蒜頭本色」上場有接近走勢，反映馬兒狀態正在冒起。

「蒜頭本色」的馬主除了有「蒜頭」系的三哥及其家人外，還有「本色」系馬主譚錦標。

譚錦標曾養過已退役的「游俠本色」、「豪俠本色」及「好客本色」等。

譚錦標與三哥一樣，都是航哥忠實的馬主，是多年的好朋友，倉主一定加多兩錢肉緊，希望可盡快為「蒜頭本色」贏馬交代。

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