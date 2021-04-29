資深馬主蕭百君幼子蕭劍新一向馬運亨通，代表作當屬「馬克羅斯」奪得三項2000米一級賽冠軍，成就斐然。

然而，蕭劍新個人名下四匹現役馬「馬克羅斯」、「狂潮」、「地通拿」及「格萊美」今季均未能交出頭馬，表現與預期有落差。

周日（5月2日）沙田日馬，「地通拿」及「格萊美」分別出賽第二場四班1000米及第九場三班1800米，且看能否為蕭劍新敲響季內勝鼓。

「地通拿」在港六戰皆北，不過上仗休息七個月後上陣，角逐同班同程，在馬雅胯下僅以2.5馬位不敵頭馬「龍寶寶」跑第六名，演出不錯。

「地通拿」近期表現顯示，北半球馬已逐漸適應香港水土，今戰未嘗不可提升名次。

另外，「格萊美」貴為2019年一級賽玫瑰崗堅尼亞軍，本身實力應不止於此，然而來港後受到傷患影響，因此初期走勢平平。

不過，此駒最近連場上名，可見表現重拾正軌，如今復戰季內上名途程田草1800米，未嘗不可敲響在港勝鼓。

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