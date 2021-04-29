全港路程最長分級賽有兩項，包括星期日（5月2日）第七場皇太后盃及5月23日星期日遮打盃（三冠大賽尾關），兩者皆跑田草2400米。

在今次皇太后盃，從未勝出這項三級賽的苗禮德，以旗下應屆打吡季軍「勇戰神駒」，夥拍四年前贏過皇太后盃（頭馬叫「鷹雄」（已退役））的莫雷拉參戰。

「勇戰神駒」曾在智利取得三項一級賽冠軍，包括一項2400米賽事，曾兩勝香港打吡大賽的苗禮德因而對牠的長力毫不擔心。

他說：「馬兒自打吡大賽後已恢復體力，現時狀態很好，我對牠十分滿意。」

「牠出爭打吡大賽時有點欠運，我覺得牠今次賽前狀態甚佳。」

「今仗途程不是問題，牠在智利就曾勝出同程賽事。」

「勇戰神駒」（121磅）將自第3檔出閘，復由其在港暫時唯一贏馬騎師莫雷拉主轡。

「莫雷拉對『勇戰神駒』十分滿意。他曾策騎馬兒參加試閘（4月23日），認為牠表現很好。」

「今仗對手實力較強，包括狀態大勇的（應屆）打吡大賽亞軍『將王』。」

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