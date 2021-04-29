星期日（5月2日）田草11場賽事採用B跑道，天文台預測當日天晴炎熱，而暫時估計場地掛牌為好地。

睇番上季5月3日皇太后盃賽日亦係用B欄，當日六場轉彎路程賽事，明顯對內疊前置馬有利，全部頭馬均守前五位入直路建功。

其中，「任我行」、「合衷共濟」及「乘勢歡心」擺前帶到，具前速馬匹不妨優先留意。

今戰列陣馬中，第三場「電路一號」曾於田草B欄入Q，均速馬藉跑道形勢之助有力回復表現。

另外，第十場「合衷共濟」三次跑田草B欄獲一勝兩位，包括上季正是於同日賽事贏馬，唞夠等強項復出咪睇小。

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