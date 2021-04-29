羅富全從練前曾任騎師多年，當然明白馬房支持，對於本地薑抗衡外籍騎師，起到重要作用。

今季羅廐暫時頭馬之中，多位本地騎師均有受惠，包括梁家俊、何澤堯、潘明輝及陳嘉熙。

周日（5月2日）沙田賽事，羅富全派出多駒上陣，包括「精神威」及「神州福星」（梁家俊）、「弛曜風」（何澤堯）及「逍遙駒」（蔡明紹）均由本地騎師壓陣。

其中，第三場「神州福星」首度降落第五班作賽，佔了班次之利，值得留意。

「神州福星」以法國自購馬身份來港，上季終於在潘頓胯下，於田草1800米險勝「神龍駒」，打開在港勝利之門，當時評45分。

此駒今季八戰只獲一亞一季，結果減至40分，終於落到第五班。

「神州福星」上仗賽後不久，便運往從化受訓，並在當地拍住廐侶「弛曜風」彈草閘。

梁家俊上季尾曾夥拍「神州福星」跑第三，人馬早有默契，今次重策此駒，有望爭取更佳成績。

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