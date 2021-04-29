巴西籍騎師波健士策「美活人生」跑第二，遭到觸犯99天條的指控，主要是怪罪他在慢步速下，沒有讓沿途留守第三位的座騎多跟前一點。一次審不完，另訂日期再訊。

「美活人生」跑的那場田草1800米賽事，13秒84、23秒15、25秒30、24秒57、23秒27，總時間1分50秒13。段速和總時間很慢嗎？未有耐算！

今天與大家一起回顧一場發生於1992年的同程賽事，那才真正見識到甚麼叫慢步速。

雖然那只是一場五班賽，但卻足以列入經典，因為委實慢得太經典了。

上述賽事，由岳敦訓練、其主帥魯賓遜主策的「協和之威」，以兩個馬位之先甩開跑第二的「威采」，爆46倍冷門掄元。

而八匹參賽馬中跑包尾的「獅威」，所負也不足四個馬位。

賽後，陣上的八位騎師魯賓遜、文羅、馬佳善、戴利、謝展鵠、葉楚航、謝偉豪和唐敏生，全都被競賽董事小組召去問話，原因便出在步速上。

當日的場地掛牌為「好至快地」，段速赫然是15秒4、27秒5、26秒9、26秒2、23秒3，總時間1分59秒3。

沒搞錯，是1分59秒3，不是1分49秒3。

也沒搞錯，跑的是1800米，不是2000米。

多少年後，一旦過上詭異的段速，資深馬迷便會立即聯想到「協和之威」的勝仗，那才真真正正、實實在在、不折不扣的龜速競賽的經典！

撰文：余伯樂

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