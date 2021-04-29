近期賽事轉倉馬成績出色，4月21日谷草夜馬「全才」（韋廐）、「銀亮之星」、「特醒」（賢廐）、「成才」（希廐）、「無限商機」（文廐）、「維港奔流」（羅廐）等駒，皆取得轉廄後首捷或在接手馬房後再贏。

上次日馬（25日）亦有「勝賢」、「心中有馬」（方廐）交出頭馬。

禮拜日（5月2日）田草第五場「機械戰士」加盟姚本輝馬房後操好先出，有力省招牌。

「機械戰士」近兩仗在容天鵬馬房成為熱門均未竟全功，幕後遂萌生去意，將此匹五歲拍賣馬轉交由上季冠軍練馬師姚本輝接手。

此駒雖已五歲，但今季只跑過四場，而且初期接受訓練時非常稚嫩，晨課表現一無是處，完全不懂競賽為何物，因此上手馬房花了很多時間才能安排出賽。

其中一仗交出凌厲後勁追得一席第三，走勢甚佳，馬房認為這場接近，可能是快步速所致。

今戰「機械戰士」轉姚本輝馬房初出，賽前試過三課大閘，有心操好即拼，不能輕視。

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