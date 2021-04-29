何澤堯昨晚（28日）谷夜憑「俏芳華」爆半冷贏馬，個人累積連贏四期未斷纜，早前頹勢一掃而空。

周日（5月2日）沙田日馬，何澤堯共有十匹座騎，其中他對頭場新馬賽的「得力寶駒」相當重視。

何澤堯今晨（29日）七點左右，策騎呂健威馬房「得力寶駒」前往大圈跑道做最後考驗。

威哥在烽火台地下用望遠鏡觀察馬匹走勢，又親自打錶計時。

何澤堯操完落馬忍唔住摸「得力寶駒」馬鼻，顯然對這匹三歲美國雄馬的晨操表現相當滿意。

觀察今晨動態，今趟「得力寶駒」有力再下一城。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199