資深馬主張福滔醫生，當年名下「天久」（已退役）是本港短途馬王，曾經贏過13場賽事，獲獎金超過5,200萬，並兩度遠征新加報勝出國際短途錦標。

張福滔其後養過「天合」（已退役），但在港成就普通，只勝出一場頭馬。

張福滔醫生名下現役馬「捷報」（方廐），列陣周日（5月2日）田草日賽第十一場第三班1400米。

這匹四歲英國自購馬在港其中一匹同父馬「零距離」（沈廐），季內已兩勝谷草1200米，可見血統不差。

而「捷報」上仗亦可跑入第三名，表現漸入佳境，今戰轉跑田草，有力贏馬交代。

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