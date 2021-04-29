今年打吡（3月21日）被網民喻為由最高評分馬「達心星」偷襲成功，此駒本身也付出代價，因健康理由退出剛周日（25日）冠軍一哩賽，目前身處從化休養。

自打吡賽後以來，「心星」系陣營一直未再贏馬，其專屬練馬師方嘉柏也直至剛周日才重響勝鼓，並在昨晚（28日）增添一Win，至於其專屬騎師莫雷拉近績也不及主要對手潘頓。

然而世事往往否極泰來，「心星」系賽駒的不勝困局，勢於星期日（5月2日）田草日馬由「青心星」或「賞心星」，甚至由牠們一起打破，皆因此兩駒必拼無疑。

「青心星」或「賞心星」當日均配雷神，分戰第八場三班1200米及第三場五班2000米，後駒且有王牌在身。

牠們共通點在於季內屢拼未逞，「青心星」甚至轉廐未交代，騎練在這方面當然都有責任。

此駒連場跑第二，敗距且於上賽收窄至短馬頭位，今次只要交回前仗與兩捷新星「快快有」串Q水準，應可勝回一仗。

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