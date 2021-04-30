史卓豐來港策騎第六季，之前五季埋單至少取得31Win，上季更以43Win刷新單季最佳成績。

但今季受背傷影響曾缺陣，暫時只獲18Win，2月至今僅贏四場賽事，俱出自蔡約翰和希斯馬房。

周日（5月2日）此兩廐分別有贏開的「龍寶寶」和「佳運財」供他策騎，有機會讓他增添頭馬。

須知自2月14日賽事開始，近12次田戰例有馬匹連捷，剛周日（25日）又有「金鎗六十」和「速遞奇兵」連捷，現階段贏開當銳馬確佔上風。

第二場四班1000米蔡廐「龍寶寶」，來港後試閘表現唔起眼，所以上仗在港初出配史卓豐跑同程，開飛冷至30倍，但閘前卻瘋狂落飛至7.9倍，着埋啡燈信心爆棚。

結果飛到馬到後上輕勝，造出22秒84全場最快拉士，贏來貨真價實。

季內廐侶「勝得威風」、「好眼光」和「速遞奇兵」專攻一項路程均至少三捷，「龍寶寶」可照辦煮碗再下一城。

第十一場三班1400米希廐「佳運財」，在史卓豐胯下三出三捷，人馬合拍。

在港首兩仗在四班跑1200米全勝，賽績唔算硬淨，但上仗升戰第三班增程初跑1400米，照樣捧成3.1倍大熱門，反映幕後信心十足。

結果望空較遲仍可一衝過晒，造出22秒47全場最快拉士，難度甚高。

希斯認為此駒下季目標是四歲馬系列，目前仍跑三班賽很着數，只要發揮正常，便可創造四戰四捷。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199