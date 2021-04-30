周日（5月2日）是5月份第一個賽馬日，當天使用田草B跑道作賽，全日設有11場賽事。

頭場乃新馬賽，第七場則是戲肉2400米國際三級賽皇太后紀念盃。

說到新馬賽，今次繼續跑1000米。

近三季進行過14場同欄同程賽事，大熱門取得六場頭馬，勝出率高達43%。

季內首場新馬賽勝出馬「得力寶駒」，有可能成為大熱門，相信再次交出好表現的機會不小。

另外，星期日亦有多場1200米舉行，近三季曾進行35場同程賽事，當中有14次由大熱門勝出，比率達到40%。

更值得一提的是入前四名比率接近九成，好似第十場「必長勝」，今次扳上潘頓壓陣，好有機會成為大熱門，且很有機會補中。

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