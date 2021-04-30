羅富全近期成績穩步上揚，剛周三（28日）憑「俏芳華」取得季內第51Win。

周日（5月2日）羅富全派遣強陣出擊，贏馬機會相當高，其中第一場新馬賽之「有主意」，在首回合屈居第二。

兩歲馬汲取過一次經驗，今次繼續負輕磅角逐直路賽，有莫雷拉壓陣，可望為羅廐先拔頭籌。

羅富全受訪時說：「『有主意』上次以兩歲之齡首次出賽，難免會有一些不足之處。」

「馬兒當時起步稍慢，不過跑了一段路程已能進佔前列，奈何本身缺乏出賽經驗。」

「兩歲馬太早出頭，在廣闊的跑道上找不到目標而開始減速，直至對手追上來才重拾走勢，可惜為時已晚。」

「不過，其表現仍算不俗，無論人馬都上了寶貴一課。」

「今次『有主意』再跑直路賽，本身更進一步，而且受更多讓磅，希望藉此優勢能夠勝回一仗。」

第三場「神州福星」今次首度落第五班出賽，羅富全表示難得有一場五班2000米賽程，當然把握機會為此駒報名參賽。

羅富全補充說，雖然今次對手大幅減弱，但「神州福星」本身比較細粒，負重磅作賽有一定難度。

他又謂幸好這匹七歲馬狀態起得不俗，配上手風甚順的梁家俊出爭擅長路程，在多項有利條件配合下，可望交出好成績。

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