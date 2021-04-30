法國型男騎師巴度，在周日（5月2日）沙田賽事手握重兵，可望交出頭馬。

其中第四場四班1200米的「醒旺財」，近四戰出爭同程，全部有獎金收，巴度非常睇好這匹韋廐馬。

巴度今晨（30日）受訪時說：「『醒旺財』大前仗及上仗入Q，分別負於『佳運財』及『勇闖』兩匹超班馬，賽事水準很高。」

「『醒旺財』今次強手盡去，兼排四檔靚位，機會樂觀。」

「『醒旺財』容易駕馭，陣上聽從騎師的指示，我覺得牠已經距離勝利之期不遠，如果牠今仗交不出接近的走勢，我會很失望。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199