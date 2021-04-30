呂廐鎮倉寶「金鎗六十」在剛周日（25日）有驚無險下勝出冠軍一哩賽，本身累積跨季14連捷，當選馬王眾望所歸。

周末（5月1日）在澳洲舉行三級賽鶴斯百里堅尼，其中一匹參戰馬Rainbow Connection正是「金鎗六十」的同母弟弟。

Rainbow Connection出道三戰獲一冠兩季，上仗角逐表列賽South Pacific Stakes上名，表現不差。

據悉，有香港買家早前一度希望可以引入此駒，然而被幕後拒絕，且看這匹「金鎗六十」同母弟弟周六能否揚威大賽。

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