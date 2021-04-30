希斯踏入4月，賽績明顯提升，剛周三（28日）谷夜憑「大有心得」及「赤馬雄風」一對由潘頓策騎的賽駒起孖而回。

希斯季內累積22場頭馬，除了「人和家興」在騎師賽夥拍英國女將杜苑欣贏馬以外，其餘21場勝仗均非由歐洲騎師經手。

周日（5月2日）沙田日馬，第六場希斯馬房「樂天派」由法國籍猛將賀銘年主轡，有望打破上述不利數據。

「樂天派」上仗初次角逐田草1400米，結果後上跑獲殿軍，該役第六名「俏芳華」在剛戰谷夜順利敲響服役勝鼓，可見賽績水準甚高。

一向以後上跑法搵食的「樂天派」改由賀銘年發揮，可謂深慶得人，周日出頭在望。

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