星期日（5月2日）田戰頭場舉行今季第二場新馬賽，希斯派出兩歲澳洲雄馬「團結必勝」上陣，將由馬房愛將史卓豐執韁。

「團結必勝」馬主為彭家威夫婦，兩匹同系馬「團結精神」及「團結一致」季內皆已獲勝，「團結」系可說當旺。

以往希斯馬房角逐新馬賽的賽駒，有不少能夠躋身高班，其中包括「力勝」、「贏得精彩」、「贏得易」、「魅力之城」（均已退役）等駒，後駒更勝出主席短途獎在內的五項級際賽冠軍，成功率不低。

「團結必勝」父系「背後發功」服役首六戰獲得五勝，包括摘下2016年金玫瑰錦標一級賽，性能非常早熟。

「團結必勝」賽前操練充足，且看能否替希斯繼2004年「力勝」後，相隨17年再替練者揚威本港新馬賽。

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