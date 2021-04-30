名牌練馬師希斯今季重臨，不少由其訓練的初出馬均能一出即勝，今戰（5月2日）這馬房又有同類分子安排開上戰線。

其中第四場「創福威」馬主周宏元雖然首次在港養馬，但喺澳門就可以列為幸運馬主之列。

因為佢喺澳門首匹馬係當時澳門馬會推出嘅配售馬計劃，喺近50匹馬當中抽到成就最高嘅「創新福星」，服役三季就贏咗10W，於2011年仲嚟過香港角逐港澳盃（香港三級賽1400米）。

希廐「創福威」雖然莫雷拉試後唔騎，但由策廐侶「佳運財」一出爆冷嘅史卓豐執韁，有權照辦煮碗。

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