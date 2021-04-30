周日（5月2日）沙田賽事，第十場三班1200米之「怡心聲」，季內兩W均由梁家俊建功，人馬合拍。

鞍上人認為只要克服10檔之阻力，初上三班仍有力爭入前列。

梁家俊今晨（30日）受訪時說：「『怡心聲』上場跑田草1200米，遲遲才撐着，反映牠越長越好，將來跑1400米至1600米應更合。」

「『怡心聲』只得三歲，上仗負頂磅上陣，因此贏得比較辛苦，希望牠的體力能夠盡快復原，今次以最佳狀態迎戰。」

「近期我在晨課夥拍『怡心聲』操練，牠的走勢放鬆，早前試閘輕抒步頭，有助提升狀態。」

「『怡心聲』今仗初升三班，負輕磅更有利這匹三歲馬發揮，唯一擔心是排10檔。」

「牠有一點速度，但未至於可以擺前走，因此我要做多些功課，稍後與練馬師姚本輝商量傾談，希望可以找到對策。」

梁家俊另一匹座騎，是第六場四班1400米的「勝靈之駒」，鞍上人認為牠的能力不錯，有力跑得接近。

梁家俊說：「『勝靈之駒』是匹中距離馬，早前跑1200米路程太短，牠的韁口敏感，因此花了很多時間調教。」

「『勝靈之駒』在四班有能力，跑1400米也合適，今仗排一檔有利，若能把握出閘時刻守到好位，有力跑得接近。」

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