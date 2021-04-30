沈集成馬房「樂益善」擅跑較長途程且進步神速，迄今在港五戰三勝，前途一片光明。

這匹四歲佳駟將於周日（5月2日）首次挑戰分級賽，出爭三級賽皇太后紀念盃（2400米），若能取得佳績，馬主及練馬師或會安排牠角逐於下月舉行的一級賽冠軍暨遮打盃（2400米）。

「樂益善」最近兩仗在冠軍騎師潘頓胯下取得連勝，但由於潘頓未能造到此駒今仗的負磅，「樂益善」將改配法籍騎師巴度策騎。

屆時巴度或有可能超一磅上陣，而這對人馬組合將自第二檔出閘，力爭馬兒在港的第四場勝仗。

巴度表示︰「牠的負磅對角逐2400米賽事十分有利，而且牠現在狀態大勇。牠看來是一匹非常優秀的賽駒，一切都十分理想。」

「『樂益善』十分溫馴，非常容易駕馭，而且很沉穩。」

此賽最近兩屆盟主今年也會參賽，分別是2019年冠軍「好好瑪」（賀廐）和力爭衛冕的「任我行」（蘇廐）。

當中何澤堯將策騎「好好瑪」上陣，這對人馬拍檔將自第四檔起步。

何澤堯說：「今仗的途程適合牠發揮，但看來周末（5月1日）會天晴。我希望會有點雨，因為對牠較為有利，但牠仍然有力爭勝。」

現時評分99分的「好好瑪」，兩年前以96分評分摘下此賽桂冠，但其後一直未能勝出。

何澤堯續道：「牠的評分一直偏高，所以較難爭勝。牠體型細小，即使跑第一及第二班賽事仍須負重磅上陣，所以不易再增添頭馬進賬。」

「然而，牠的體能甚佳，賀賢一直將牠訓練得很好。牠一直努力，現時狀態良佳。然而本地並無太多2400米賽事，所以我們會把握機會爭取佳績。」

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