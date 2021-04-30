在港三出三捷的「佳運財」是希斯旗下新星之一，此駒於周日（5月2日）將在沙田角逐第十場三班1400米，力求保持不敗紀錄。

出自父系「千秋巨子」的「佳運財」上仗增程角逐1400米以馬頸位險勝，今仗再戰相同途程，但由於評分屬參賽馬中最高，因而須負頂磅（133磅）上陣。

騎師史卓豐說：「對年輕賽駒來說，負頂磅競逐第三班讓賽，任務相當艱鉅，但『佳運財』水準及才能均甚高，即使很少賽駒辦得到，但我覺得牠可以。」

「有幸夥拍如此優質的佳駟總是令人欣喜，希望牠能繼續贏下去。」

以自購新馬身分抵港的三歲馬「佳運財」，明年將符合問鼎四歲馬經典賽事系列的資格，練者希斯較早前曾表示這可能是該駒的長遠目標。

史卓豐續道：「馬兒真的知道何時發力，牠正逐漸成長為一匹佳駟。牠上陣時一出閘就能放鬆來跑，到末段再展現凌厲後勁。」

「『佳運財』上仗即使首次挑戰1400米途程，也是於末段的表現最佳。看到牠有如此表現真的很高興。」

史卓豐當日也將夥拍「創福威」角逐第四場四班1200米，此駒為希斯旗下另一匹質新三歲馬，今仗在港初出。

史卓豐表示：「我只騎過牠進行數次快操，未曾替牠試閘，但牠動作很好。牠的體型不會過於壯碩，動作又十分暢順。今仗排檔很有利，希望牠能交出好表現。」

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