希斯今季回歸香港馬圈，外界予以高度期望。

踏入4月份，希斯成績大幅回升，除剛周日（25日）交白卷外，其餘七次賽事均有馬贏，合共取得八Win。

新鮮熱辣是剛周三（28日）憑「赤馬雄風」及「大有心得」一對大熱門勝出，希斯現時已累積22Win。

周日（5月2日）沙田賽事，希斯派出八駒上陣，其中最受注目的是第十一場「佳運財」。

「佳運財」在港三戰全勝，絕對有明日之星的風範，今次雖然負133磅頂磅出戰，但史卓豐騎慣騎熟，而且排2檔有利，四連勝升上第二班，取勝機會仍大。

希斯今期以「佳運財」擔大旗，同時派出多匹其廐侶配合出擊。

其中，第二場「嘉應精神」初試啼聲，近期由潘頓一手操練，包括親試四課大閘。

最近一課800米草閘，「嘉應精神」與「舞士精神」並肩而前跑第二，走勢純熟，雖然直路賽排2檔稍吃虧，依然不容忽視。

第六場「樂天派」，雖然在港四戰未上名，但每戰都所負不遠。

此駒上仗初跑田草1400米，由薛恩後上第四，試準走勢，今次換上賀銘年亦不容忽視。

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