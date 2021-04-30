周五（27日）沙田馬場有三組泥地試閘，路程分別為1050及1200米。

《蘋果》晨操專家積奇認為，第一組羅富全馬房之52分PPG「八仟師」，最近頻頻試閘，今晨速度上乘，直路輕輕拋離對手，看來已準備就緒。

第二組蘇保羅馬房之「坪山新星」，起步順利，沿途守在五、六位，直路按韁仍有追勢，過終點後餘勢強勁，追越所有對手，表現出色。

第三組徐雨石馬房之「有苗頭」，起步帶放，末段猶有餘力，且看陣上是否有進步演出。

此外，鄭俊偉馬房的「劍聶風」今晨出試第二組1200米泥閘發現流鼻血，此次是這匹七歲馬第一次流鼻血紀錄。

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