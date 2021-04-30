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第五場「弗雷」上次熱倒無話可說 沈集成連變兩招 以期提升競爭力

10小時前
弗雷上仗在潘頓胯下大熱倒灶

沈集成今季搏殺手風頗順，暫已勝出50場頭馬，排行練馬師榜第五位。

周日（5月2日）設有11場沙田草地賽事，沈集成施行精兵制，只派五駒上陣。

第五場「弗雷」大前仗在蘇銘倫胯下，擊敗「觀世界」打開在港勝利之門。

蘇銘倫完成香港此行聘約後，「弗雷」改由潘頓執韁，前仗人馬首度合作入Q。

人馬上仗再來卻大熱倒灶，只能跑入一席沒有威脅的第五名。

沈集成表示「弗雷」上仗雖然直路曾受阻，但不能構成落敗理由，他對此駒表現感到有點失望。

沈集成補充指「弗雷」跑法略帶均速，因此今次決定增程跑1600米，相信會更合發揮，並且改配潘明輝減多兩磅，以期提升競爭力。

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弗雷沈集成潘明輝連變兩招