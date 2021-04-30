近三屆皇太后紀念盃賽馬日，資深練馬師苗禮德例有馬贏，兩度起孖共獲五Win最威水。

大前季頭馬是6.9倍「惜多福」和3.5倍「新強勇駿」，前季4.8倍「銀紙」勝出，上季頭馬是8.3倍「一路順風」和19倍「銀紙」。

周日（5月2日）田戰苗禮德共出七駒，當中「超速」、「勇戰神駒」和「常拼常勇」皆具惡氣，馬房有望延續皇太后盃日勝纜。

第五場四班1600米「超速」，近四戰皆不勝有位，上仗僅負於「幸運精選」屈居亞軍，後駒再出順利連捷，賽績硬淨，雷神唔放手可補中。

第七場國際三級賽2400米皇太后紀念盃「勇戰神駒」，上仗跑今屆打吡2000米追唔切得第三，加程威力更強，雷神揀騎是爭標要角。

第十一場三班1400米「常拼常勇」，外地四戰兩冠一亞一季，演出可靠，田泰安親試大閘後上掄元，狀態已谷起，操好才出可即郁。

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