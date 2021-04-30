應屆百週年紀念短途盃（一級賽1200米）「旺蝦王」馬主劉錫康養馬資歷豐厚，其子女亦受到薰陶，兒子劉日申早已晉身馬主行列。

至於劉錫康女兒，在圈內有「蝦女」稱號的劉津津自小追隨父親出入馬房，同樣熱愛賽馬，其首匹個人愛駒亦已正式命名，距離出賽的日子已不遠。

劉津津今次為愛駒起命字，識別率十分高，就係叫做「靚蝦女」。

「靚蝦女」為今季三歲澳洲進口PPG（自購新馬），由新進練馬師韋達訓練。

今天（30日）馬會公佈的新馬名字當中，還包括前亞姐冠軍李妮新寵。

隸屬於希斯馬房的三歲澳洲PPG「皇者精芯」，登記馬主正是陳李妮與陳國泰，夫婦二人現時仍聯名擁有「皇者峰範」，同養在希廐，另一匹「莎皇者」就交由徐雨石打理。

五匹新馬中文命名公佈

烙號 馬名 馬主 廐

E380 心之行 理想達到團體 呂

E385 幸運旅程 梁文鴻 羅

E389 靚蝦女 劉津津 韋

E390 皇者精芯 陳李妮與陳國泰 希

E419 無可限量 暗飛聲團體 希

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