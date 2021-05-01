苗禮德四月份只勝出一匹「健康在望」，搏殺手風一般，周日（2日）沙田賽事，是五月首次賽事，苗廐參戰馬陣容強勁。

其中莫雷拉直言第七場國際三級賽2400米皇太后紀念盃的「勇戰神駒」，今場機會非常樂觀，有力為苗廐建功。

「勇戰神駒」於三月中今屆打吡跑季軍，當日莫雷拉策騎方廐馬「達心星」勝出這項經典大賽。

周日莫雷拉為「勇戰神駒」主轡，騎者分析機會時說：「『勇戰神駒』上場若非排12檔，應該跑得更好，最後負於『達心星』不足一個馬位，表現不俗。」

「苗禮德部署『勇戰神駒』出戰周日皇太后紀念盃，我認為增程出戰，更合發揮。」

「如果我沒有記錯，『勇戰神駒』來港前曾勝2400米，長力有根據，苗禮德早已決定將目標指向今仗，我認為牠是皇太后紀念盃的熱門之一。」

「『勇戰神駒』近期操練正常，早前試泥閘走勢悅目，表現令我很滿意，只要周日跑出水準，有力捧盃而回。」

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