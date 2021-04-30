韋達近期手風不俗，周日（5月2日）出馬多且惡，其中重頭戲第七場2400米皇太后紀念盃，韋達派出「將王」上陣。

此駒上場跑完打吡跑第二後，在賽後翌晨被驗出右前腿不良於行，馬匹必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

「將王」周日將會上陣，屆時必成熱門之一，未知近況如何？

韋達今晨（30日）受訪時說：「『將王』近期已恢復操練，健康沒有太大問題，目前已適應香港環境，並學懂享受在港出賽。」

「『將王』近兩仗分別在香港經典盃及打吡跑第二，表現越來越接近，應該很快可以打開在港勝利之門。」

「此駒早前曾試泥閘磨起狀態，我對牠目前狀態很滿意，從牠的跑法及上場打吡的表現估計，增程出戰2400米更利追趕。」

「『將王』在今屆打吡大賽飲恨輸得不值，希望今場在G3皇太后紀念盃贏馬補中。我認為同場以苗禮德馬房之『勇戰神駒』為最大威脅。」

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