下周三（5日）谷草九場夜賽，有兩匹焦點馬，一是蔡廐「飛凡」在港初次登場，跑第三班1200米，馬主是人稱小小超的香港首富李嘉誠幼子李澤楷，後者首度做馬主，愛駒今場初出配田泰安。

另外，天王郭富城的「舞士精神」（方廐）休後復出，安排出爭第二班1200米，續配莫雷拉上陣。

第二班1200米：「一拍即合」（方廐）剛於周三晚（4月28日）在見習生陳嘉熙胯下掄元，新勝馬今次匆匆再報名，由何澤堯接手爭連捷。

第三班1200米（第一組）：「人和家盛」（沈廐）上場在巴度胯下跑第六名，今仗轉由田泰安策騎。

第三班1200米（第二組）：「上駿之星」（姚廐）上場配田泰安得第六名，今場易配莫雷拉壓陣。

第三班1650米：「王炸」（方廐）上場在何澤堯胯下搏輸得第二名，今場由莫雷拉接手再砌。

第四班1000米：「天火同人」（韋廐）大前仗配何澤堯贏馬後，近兩戰人馬原庄配搭再戰，只跑接近，今場轉用見習生周俊樂減磅出擊。

第四班1200米（第二組）： 「富存英雄」（高廐）上場配蔡明紹第三名，今仗由田泰安接手。

第四班1200米（第三組）：「精算謀攻」（蔡廐）上仗在港初出配梁家俊得第七名，今仗由莫雷拉走馬上任，再攻同程。

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