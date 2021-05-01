四月份剛剛過去，呢個月各騎師成績都好平均，再冇單一騎師贏16、17甚至廿Win以上嘅情況，因為雷神莫雷拉今個月竟然只得9W，係季內第一個月贏單位數的頭馬，最終一連兩期畀宿敵潘頓食住，後者今個月有12W，目前僅落後雷神15Ｗ，仍有望後來居上。

至於華將一哥何澤堯，四月適逢「金鎗六十」復出，連帶堯堯成績亦大幅進步，今個月可以比肩雷神，二人同得9W並列單月騎師榜次席。

另外成績突出的還有華將梁家俊，本月一共掃橫6W之多，拍住贏七Ｗ嘅田泰安同6W嘅薛恩。

薛恩喺四月成績大躍進，漸漸洗脫「二奶王」之名；反而另一洋將巴度喺四月認真失威，夾埋贏得嗰3W，成績顯著退步。

展望五月，潘頓氣勢正盛，已連續兩個月head住莫雷拉，加上有心追落後，不妨繼續追捧；至於雷神剛戰成績稍好，希望低潮過後成績反彈。

另外周俊樂四月成績亦麻麻，五月應會迎來反彈；陳嘉熙亦執咗2W重建信心，五月可望再接再厲。

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