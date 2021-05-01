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前馬會獸醫撈得掂做埋馬主 道出「龍寶寶」名字由來 關乎九年前一件事

9小時前
龍寶寶馬主Dr Michael John Hurley曾任職馬會獸醫12年（由當事人提供）

角逐明日（2日）田草第二場四班1000米的「龍寶寶」（蔡廐）上仗在同程一出即勝，其馬主Dr Michael John Hurley當日身在澳洲出席拍賣會，未有到場拉頭馬。

不講不知，Michael的背景都頗傳奇，以往他曾擔任馬會獸醫，現時則創立了一間賽馬保險經紀公司。

Michael道出「龍寶寶」的名字由來，他說：「我育有兩仔兩女，孻女於2012年出世，當年正是龍年，於是把此駒命名『龍寶寶』以作紀念。」

「此馬由我從新西蘭Ready To Run馬匹拍賣會引入，牠的身形細小，但後肢肌肉發達，形格甚靚，跑姿也很悅目。」

「上賽前『龍寶寶』試閘走勢理想，所以我預計牠可跑近，想不到竟然贏埋，多得練騎蔡約翰悉心部署及史卓豐出色發揮，畢竟該役牠排五檔出戰直路賽，對這匹質新馬而言頗有難度。」

「目前『龍寶寶』僅三歲，仍很年輕，要評論牠的前景言之尚早，我希望牠可保持進度，每仗都交出理想走勢。」

談及以往獸醫生涯，Michael指出：「我具有超過25年國際獸醫經驗，在香港馬會也擔任獸醫長達12年，一直樂在其中。」

「我對賽馬運動充滿熱情，我本身是香港賽馬會的正式會員，在2015年12月離任馬會獸醫後，創立了自己的公司。」

「我更幸運地中籤可一嘗當馬主滋味，享受在港養馬的樂趣，真的感到很榮幸。」

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馬會獸醫龍寶寶馬主Dr Michael John Hurley
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