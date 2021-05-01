鄭俊偉（洋名Michael）剛周三（4月28日）憑「齊齊友福」贏得在港從練第300場頭馬，可惜今季暫時得六Win喺手，要在餘下21次賽事贏夠16場達標，似乎係不可能任務。

當然Michael唔會放棄，今期（2日）佢獨出第三場「為善聚樂」，用到硬功騎師巴度上陣，肯定唔係講玩。

「為善聚樂」團體馬主經理人之一李思蓉，就係一直支持自己嘅「超然」馬主，Michael點都希望盡力交代。

睇番呢匹七歲馬上場跑谷草2200米得第四，賽後俾評磅員加咗一分，戰鬥力仍得到專業肯定，今次強配兼孭住114磅輕磅，話唔定可扭轉乾坤。

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