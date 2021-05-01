周日（2日）沙田賽事，第三場五班2000米，十四匹參戰馬中，有十匹曾參與同程賽事。

沈集成馬房之「開心日子」，以往12戰同程，成績一冠三亞，表現不俗。

而「開心日子」歷來只跑過兩場五班賽，今年二月份在谷草1800米跑第二，當晚頭馬「旺旺寶駒」季內兩勝，賽事水準有目共睹。

「開心日子」上仗再戰谷草1800米，姍姍來遲跑第五，最後四百米造23秒97，屬全組第二快時間，證明此駒在五班極具份量。

今次「開心日子」回師田草2000米，本身同程最快時間為2分01秒43，屬同場之冠。

今次沈集成為此駒作出兩項變動，換何澤堯上陣兼除眼罩，似乎有意在這場贏馬交代。

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