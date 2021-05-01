巴度今季手風頗順，季內已勝出47場頭馬，排騎師榜第五位。

周日（2日）沙田賽事，巴度獲得十匹座騎，其中一匹焦點馬是第七場2400米皇太后紀念盃之「樂益善」。

「樂益善」今季開始在港上陣，暫時五戰成績三冠，頭馬來自谷草1800、2200及田草2000米，上仗由潘頓勝出谷草1800米。

巴度受訪時說：「無可否認，今場幾匹高分馬『將王』及『時時有餘』等實力很強，不過『樂益善』今場負輕磅亦有利。」

「此駒是匹很易騎的賽駒，牠會輕鬆完成自己之工作，幾課快跳都能輕鬆完成。」

「『樂益善』健康良好，目前狀態大勇，角逐情緒良佳，各方面都是正面，我對牠很有信心。」

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