星期日（2日）沙田馬場有11場草地賽事進行，不乏從化兵列陣，當中有不少可以勝出。

第四場羅富全馬房「翡翠鳳凰」，來港兩季跑過12次，獲得四亞四季，上名率高達66%，可惜偏偏未能取勝。

剛戰此駒在泥地1200米跑完第二，留港操練一段短時間後，運往從化受訓，並在當地連番快跳提升狀態。

「翡翠鳳凰」今戰將回師田草1200米，同程六戰兩亞三季，演出非常準繩。

此駒改由田泰安壓陣，幕後立心求變求勝。

第八場三班1200米，告東尼馬房「莫浪求」上季在田草1400米險勝「正本開心」，取得其在港首場頭馬。

此駒季內延至去年11月才復出，經過連場在田草1200米熱身後，近戰走勢顯著復蘇。

「莫浪求」上次賽後運往從化受訓，並在當地兩度快試，配合回港後再操一課，狀態進展理想。

今戰換潘明輝排1檔，留爭1200米仍有爭勝機會。

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