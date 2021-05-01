沙田馬場周日（2日）有11場草地日賽進行，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第一場新馬1000米，韋達馬房「龍來了」，父系「龍王」曾勝出兩屆香港短途錦標，與香港馬圈非常有緣。

「龍來了」上仗在港初試啼聲跑新馬賽，臨場17倍較為冷落，然而閘前突然受到不少注碼湧入，最終打到7.5倍，跌幅超過55%。

結果「龍來了」後上第三，今次續由周俊樂減七磅壓陣，未嘗不可收復前失。

第二場四班1000米，蔡約翰馬房「龍寶寶」，剛戰首度登場跑直路賽，臨場是11倍半冷。

但此駒在閘前有強勁票數支持，最後一刻打到7.9倍開跑，跌幅達28%。

「龍寶寶」雖然早段落後較遠，但末段交出凌厲後勁追過對手贏馬，可以說飛到馬到。

今次「龍寶寶」繼續由贏馬功臣史卓豐壓陣，有力再下一城。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199